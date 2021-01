Crisi di governo, il Cinquestelle Dessì: «Cesa indagato? Fatto personale, ancora pronti ad accogliere i senatori Udc» – L’intervista (Di giovedì 21 gennaio 2021) C’è un’indagine in corso della procura di Catanzaro sul rapporto diretto tra cosche e politica. Il coinvolgimento dell’Udc e l’avviso di garanzia recapitato al suo – ormai ex – segretario, ha delle conseguenze anche sul lavoro del governo. L’uscita di Italia viva dalla maggioranza impone un ampliamento verso il centro, ma l’inchiesta della magistratura rende più complicata, per un parte dei Cinquestelle, la collaborazione con i tre senatori dell’Udc. Non è d’accordo il senatore Emanuele Dessì: se Alessandro Di Battista prima e Luigi Di Maio poi hanno sollevato una questione morale, secondo il senatore di Frascati «l’indagine di oggi influisce molto poco nella formazione di un nuovo polo a sostegno di Conte». Senatore, l’indagine giudiziaria su Cesa, Udc, complica le manovre di allargamento della ... Leggi su open.online (Di giovedì 21 gennaio 2021) C’è un’indagine in corso della procura di Catanzaro sul rapporto diretto tra cosche e politica. Il coinvolgimento dell’Udc e l’avviso di garanzia recapitato al suo – ormai ex – segretario, ha delle conseguenze anche sul lavoro del. L’uscita di Italia viva dalla maggioranza impone un ampliamento verso il centro, ma l’inchiesta della magistratura rende più complicata, per un parte dei, la collaborazione con i tredell’Udc. Non è d’accordo il senatore Emanuele: se Alessandro Di Battista prima e Luigi Di Maio poi hanno sollevato una questione morale, secondo il senatore di Frascati «l’indagine di oggi influisce molto poco nella formazione di un nuovo polo a sostegno di Conte». Senatore, l’indagine giudiziaria su, Udc, complica le manovre di allargamento della ...

GiuseppeConteIT : Il Governo ottiene la fiducia anche al Senato. Ora l’obiettivo è rendere ancora più solida questa maggioranza. L'It… - LegaSalvini : IL TEMPO: 'CRISI DI GOVERNO, MATTARELLA CI LIBERI DALLA MAGGIORANZA DI CIAMPOLILLO' - matteosalvinimi : #Salvini: Che triste pagina di storia. Per arrivare a 161 prometteranno altre 5 poltrone? Per me la lealtà e la coe… - edocogoo : RT @Mov5Stelle: Il Governo ha avuto la fiducia sia alla Camera che al Senato nonostante la crisi incomprensibile generata da Matteo Renzi c… - Luca_Arioli : Avete fatto caso che per strada non si sente più una persona ridere e scherzare? La malattia della depressione si s… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi governo Conte al Senato per la fiducia: “È complicato governare con chi mina gli equilibri”. Renzi: “Serve un esecutivo più forte”

Roma – Il governo incassa la fiducia al Senato con 156 voti favorevoli, 140 contrari e 16 astensioni. Meloni e Salvini annunciano che andranno al Colle da Mattarella per protestare contro un governo a ...

Palestre chiuse, il dramma dei gestori «E quando riapriremo sarà diverso»

I titolari delle attività a Bari raccontano gli effetti della crisi. «I ristori ci sono ma non bastano. Per fortuna i proprietari dei locali ci stanno abbuonando i fitti» ...

Roma – Il governo incassa la fiducia al Senato con 156 voti favorevoli, 140 contrari e 16 astensioni. Meloni e Salvini annunciano che andranno al Colle da Mattarella per protestare contro un governo a ...I titolari delle attività a Bari raccontano gli effetti della crisi. «I ristori ci sono ma non bastano. Per fortuna i proprietari dei locali ci stanno abbuonando i fitti» ...