Covid, in troppi sul bus e scatta lite tra passeggeri a Napoli (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Momenti di tensione su un bus particolarmente affollato, che è sfociato in un’aggressione verbale e fisica tra passeggeri ai danni del personale. L’ultimo episodio, in ordine di tempo, è accaduto questa mattina su un autobus della Sita partito da Napoli e diretto a Salerno, dove l’autista è stato aggredito verbalmente da alcuni passeggeri perché il mezzo era troppo pieno. Da qui, nonostante la rassicurazione dell’arrivo di un secondo bus, è scattata la protesta di alcuni passeggeri e i successivi litigi tra chi doveva restare e chi doveva scendere. Fortunatamente, la tensione è rientrata dopo diversi minuti di sosta e l’arrivo del secondo autobus. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Momenti di tensione su un bus particolarmente affollato, che è sfociato in un’aggressione verbale e fisica traai danni del personale. L’ultimo episodio, in ordine di tempo, è accaduto questa mattina su un autobus della Sita partito dae diretto a Salerno, dove l’autista è stato aggredito verbalmente da alcuniperché il mezzo era troppo pieno. Da qui, nonostante la rassicurazione dell’arrivo di un secondo bus, èta la protesta di alcunie i successivi litigi tra chi doveva restare e chi doveva scendere. Fortunatamente, la tensione è rientrata dopo diversi minuti di sosta e l’arrivo del secondo autobus. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

mattinodinapoli : Covid a Napoli, salgono in troppi sul bus: è caos tra ressa e urla - DefenseMichel : @GrandePinguino @radiosilvana @teoxandra Alcune ore dopo l'insediamento di Biden per WHO ci sono troppi falsi posit… - Roberto28055437 : RT @laperlaneranera: @edigram COVID 19, OMS AMMETTE: TEST PCR INAFFIDABILI, TROPPI FALSI POSITIVI L’OMS Ammette Finalmente Che Il Test PCR… - MarcoViscontiTW : RT @AlessandroCochi: #Auguri #Capitolini nonostante tutto: Possiamo dircelo senza troppi dubbi. Scelta doverosa ma non sempre felice per #R… - AlessandroCochi : #Auguri #Capitolini nonostante tutto: Possiamo dircelo senza troppi dubbi. Scelta doverosa ma non sempre felice per… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid troppi Covid: troppi costi, a Genova chiude piscina Crocera Stadium Agenzia ANSA Covid, in arrivo nuovi dati settimanali: alcune Regioni potrebbero cambiare colore

Covid-19, attesa per i nuovi dati settimanali dell'Istituto Superiore della Sanità: il ministro Speranza firmerà nuove ordinanze.

Covid a Napoli, salgono in troppi sul bus: è caos tra ressa e urla

Ressa e urla a bordo di un bus della Sita partito da Napoli e diretto a Salerno. A scatenare la rabbia, la richiesta da parte dei controllori ad alcuni passeggeri di scendere perché a ...

Covid-19, attesa per i nuovi dati settimanali dell'Istituto Superiore della Sanità: il ministro Speranza firmerà nuove ordinanze.Ressa e urla a bordo di un bus della Sita partito da Napoli e diretto a Salerno. A scatenare la rabbia, la richiesta da parte dei controllori ad alcuni passeggeri di scendere perché a ...