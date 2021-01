Calciomercato Milan – Ecco chi è Otavio: la scheda | News (Di giovedì 21 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Calciomercato Milan - I rossoneri hanno messo gli occhi su Otavio, centrocampista brasiliano del Porto e in scadenza di contratto Calciomercato Milan – Ecco chi è Otavio: la scheda News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 21 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE- I rossoneri hanno messo gli occhi su, centrocampista brasiliano del Porto e in scadenza di contrattochi è: laPianeta

AntoVitiello : Ufficiale #Conti al #Parma, depositato il contratto in Lega. Tra stasera e domani lo sbarco di #Tomori in Italia in… - DiMarzio : #Milan, atteso nelle prossime ore #Tomori: l'obiettivo è convocarlo già per #MilanAtalanta - DiMarzio : #Milan, per #Tomori si stanno limando gli ultimi dettagli. Frenata invece per Junior #Firpo - cmercatoweb : ???? #Milan, #Mandzukic si presenta ai tifosi rossoneri: dal messaggio alla #Juventus al sogno scudetto - Bertolca10 : Parma scatenato sul mercato. Dal Milan arriva #Conti in prestito fino al termine della stagione e in più si pensa a… -