Spostamenti fra regioni per raggiungere le seconde case: quella sentenza 'libera tutti' (Di mercoledì 20 gennaio 2021) 'Non possiamo rifarci a indicazioni pubblicate sui giornali - spiega Mimmo Lacquaniti, portavoce dell'Associazione funzionari di polizia - in genere abbiamo l'abitudine di rifarci alla Gazzetta ... Leggi su ilgazzettino (Di mercoledì 20 gennaio 2021) 'Non possiamo rifarci a indicazioni pubblicate sui giornali - spiega Mimmo Lacquaniti, portavoce dell'Associazione funzionari di polizia - in genere abbiamo l'abitudine di rifarci alla Gazzetta ...

Gazzettino : Spostamenti fra regioni per raggiungere le seconde case: quella sentenza 'libera tutti' - elenaprimudaja : @Tommy_JP_91 @FreakManVirtue Gatto, non sarebbe più sensato (visto che COMUNQUE i contagi avvengono fra persone che… - Reberebby215 : RT @zorpinilover: Mi stavo guardando a spezzettoni la Seconda puntata ( dove ha fatto ingresso Fra ) per fare un check generale quindi non… - Jacoposvoice : RT @zorpinilover: Mi stavo guardando a spezzettoni la Seconda puntata ( dove ha fatto ingresso Fra ) per fare un check generale quindi non… - heavharry : RT @zorpinilover: Mi stavo guardando a spezzettoni la Seconda puntata ( dove ha fatto ingresso Fra ) per fare un check generale quindi non… -