Sci alpino | i precedenti dell’Italia a Kitzbuehel Tutte le vittorie sulla Streif

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ci siamo. Eccoci pronti per il weekend della Coppa del Mondo di scipiù atteso dell’anno. Siamo ai nastri di partenza del fine settimana di(Austria) per gustarci le garemitica. Su questa pista vincono solamente i migliori. I Re di discesa e supergigante. L’Italianel complesso ha vinto sei volte, con 24 podi complessivi. Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoria tutti i migliori risultati dei nostri portacoloripista più famosa del mondo. DISCESE: 5 successi, 5 secondi posti, 7 terzi posti. La prima discesavalevole per la Coppa del Mondo risale al lontano 21 gennaio 1967 con il successo del francese Jean-Claude Killy davanti al tedesco Franz Vogler ed all’austriaco ...

Alessandro Pizio si è infortunato questa mattina a Pozza di Fassa, dove era in allenamento con il gruppo di Coppa Europa. Il ventenne del Radici Group, è già stato trasportato a Trento dove è già stat ...Ancora una buona gara per i giovani azzurri impegnati anche per questa settimana in Ibu Cup ad Arber. Nell'individuale di 15 km, il primo degli azzurri è stato Patrick Braunhofer, che si è classificat ...