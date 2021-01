'Ronaldo e Florentino Perez fanno la pace incontrandosi a Torino' (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Torino - pace definitivamente fatta tra Cristiano Ronaldo e Florentino Perez . Lo riferisce Marca alla luce dell'incontro avvenuto ieri tra l'attaccante della Juventus e il presidente del Real Madrid ,... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 20 gennaio 2021)definitivamente fatta tra Cristiano. Lo riferisce Marca alla luce dell'incontro avvenuto ieri tra l'attaccante della Juventus e il presidente del Real Madrid ,...

moonlightxlines : RT @theMadridZone: ??????| Florentino Perez spoke to Cristiano Ronaldo in Turin yesterday. @EduAguirre7 #rmalive - sportli26181512 : 'Ronaldo e Florentino Perez fanno la pace incontrandosi a Torino': Marca racconta come l'asso della Juve e il presi… - ernestmuyisaa : RT @theMadridZone: ??????| Florentino Perez spoke to Cristiano Ronaldo in Turin yesterday. @EduAguirre7 #rmalive - junews24com : Florentino Perez a Torino, incontro anche con Ronaldo: torna al Real? - - TUTTOJUVE_COM : Cristiano Ronaldo e Florentino Perez, incontro a Torino ma al Real non tornerà -