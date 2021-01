Roma, via Gombar e Zubiria. Fiducia a tempo per Fonseca (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Si muove la Roma dopo la figuraccia in Coppa Italia. Il pasticcio regolamentare sul sesto cambio nel match contro lo Spezia ai supplementari ha convinto la società – riunita oggi in un faccia a faccia di circa tre ore – a prendere soluzioni drastiche. Salutano il team manager Gianluca Gombar e il Global Sport Officer Manolo Zubiria, come riporta il Corriere dello Sport. Al termine dell’allenamento – slittato alle 15:00 – il tecnico Paulo Fonseca ha incontrato la dirigenza (Pinto e Fienga) e i Friedkin. Fiducia confermata fino alla prossima gara di campionato, sempre contro gli uomini di italiano. Una Fiducia che però non è illimitata. Intanto, a Trigoria è apparso uno striscione dei tifosi: “Non avete le p****, indegni!”. Insomma, sabato l’imperativo della Roma è ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Si muove ladopo la figuraccia in Coppa Italia. Il pasticcio regolamentare sul sesto cambio nel match contro lo Spezia ai supplementari ha convinto la società – riunita oggi in un faccia a faccia di circa tre ore – a prendere soluzioni drastiche. Salutano il team manager Gianlucae il Global Sport Officer Manolo, come riporta il Corriere dello Sport. Al termine dell’allenamento – slittato alle 15:00 – il tecnico Pauloha incontrato la dirigenza (Pinto e Fienga) e i Friedkin.confermata fino alla prossima gara di campionato, sempre contro gli uomini di italiano. Unache però non è illimitata. Intanto, a Trigoria è apparso uno striscione dei tifosi: “Non avete le p****, indegni!”. Insomma, sabato l’imperativo dellaè ...

tancredipalmeri : Se prendiamo i giornali/tv/radio di venerdì scorso: - la Juventus è tornata la vera Juve - l’Inter è in crisi -… - petergomezblog : Liliana Segre: “Sono indignata. L'Italia è in pericolo, io vado a Roma per votare la fiducia a Conte”… - virginiaraggi : Continuiamo a realizzare nuove ciclabili in ogni quartiere della città. Abbiamo appena dato il via ai lavori per un… - romaforever_it : AS ROMA - ULTIME NOTIZIE - - Daniele20052013 : Gombar lascia la Roma dopo l'errore dei 6 cambi contro lo Spezia -