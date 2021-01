Pd: Zingaretti riunisce vertici partito in videoconferenza (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen. (Adnkronos) - Il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha convocato i vertici del partito per le 16,30 in videoconferenza. Si tratta di una riunione cui prenderanno parte il vice segretario Andrea Orlando, il capo delegazione al governo Dario Franceschini e i capigruppo Graziano Delrio e Andrea Marcucci. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen. (Adnkronos) - Il segretario del Pd Nicolaha convocato idelper le 16,30 in. Si tratta di una riunione cui prenderanno parte il vice segretario Andrea Orlando, il capo delegazione al governo Dario Franceschini e i capigruppo Graziano Delrio e Andrea Marcucci.

TV7Benevento : Pd: Zingaretti riunisce vertici partito in videoconferenza... - Anna586230 : Ma solo io ho notato che #Zingaretti tutte le volte che il @pdnetwork si riunisce e dopo comunica alla stampa quell… - Marilenapas : RT @fanpage: Zingaretti riunisce il PD per parlare della #crisidigoverno - andy77ssl : #Zingaretti riunisce il #PD per dettare la linea sulla #crisidigoverno: i post di #Casalino vanno condivisi tra le 19 e le 21. - LaRochejaquelin : RT @fanpage: Zingaretti riunisce il PD per parlare della #crisidigoverno -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti riunisce Pd: Zingaretti riunisce vertici partito in videoconferenza SardiniaPost Pd: Zingaretti riunisce vertici partito in videoconferenza

Roma, 20 gen. (Adnkronos) – Il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha convocato i vertici del partito per le 16,30 in videoconferenza. Si tratta di una riunione cui prenderanno parte il vice segretari ...

La fiducia è sul filo Pd e M5S: senza 161 sì il governo non regge

LO SCENARIOROMA Da un rimpasto che avrebbe dovuto rafforzare il Pd nel governo, alla caccia ai costosi responsabili da reclutare magari dopo il voto. Nicola Zingaretti tiene l'ennesima segreteria, ma.

Roma, 20 gen. (Adnkronos) – Il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha convocato i vertici del partito per le 16,30 in videoconferenza. Si tratta di una riunione cui prenderanno parte il vice segretari ...LO SCENARIOROMA Da un rimpasto che avrebbe dovuto rafforzare il Pd nel governo, alla caccia ai costosi responsabili da reclutare magari dopo il voto. Nicola Zingaretti tiene l'ennesima segreteria, ma.