Juventus-Napoli, Ronaldo: “Partita sofferta, ma Coppa importante per la fiducia. Scudetto? Sono convinto di una cosa” (Di giovedì 21 gennaio 2021) La Juventus batte il Napoli e si aggiudica il primo trofeo della stagione.Missione compiuta per i bianconeri, che rialzano la testa dopo il ko contro l'Inter e si aggiudicano la nona SuperCoppa italiana della loro storia. Primo trofeo per Pirlo, agguantato grazie alle reti di Ronaldo e Morata che hanno piegato gli azzurri a "Mapei Stadium". Un successo importante commentato proprio dalla stella portoghese, intervenuto ai microfoni di "Rai Sport" nel post-gara."È stata una Partita sofferta con la squadra che ha tenuto contro una squadra importante, siamo felici di aver vinto questa Coppa. La sconfitta contro l'Inter è stata una batosta, ma ormai è il passato; questo titolo ci potrà dare fiducia per il futuro. ... Leggi su mediagol (Di giovedì 21 gennaio 2021) Labatte ile si aggiudica il primo trofeo della stagione.Missione compiuta per i bianconeri, che rialzano la testa dopo il ko contro l'Inter e si aggiudicano la nona Superitaliana della loro storia. Primo trofeo per Pirlo, agguantato grazie alle reti die Morata che hanno piegato gli azzurri a "Mapei Stadium". Un successocommentato proprio dalla stella portoghese, intervenuto ai microfoni di "Rai Sport" nel post-gara."È stata unacon la squadra che ha tenuto contro una squadra, siamo felici di aver vinto questa. La sconfitta contro l'Inter è stata una batosta, ma ormai è il passato; questo titolo ci potrà dareper il futuro. ...

juventusfc : ?? È cominciata #JuveNapoli! Scendiamo in campo tutti insieme. CON UN SOLO OBIETTIVO. #FinoAllaFine ?? LIVE MATC… - JuventusTV : La festa bianconera è su @JuventusTV! LIVE! - sscnapoli : ?? | Supercoppa Italiana, #JuveNapoli seguita in tutto il mondo ?? - luca_carioli : @CucchiRiccardo Nel secondo tempo ha giocato solo la Juve. Rigore ridicolo a parte, il Napoli ha avuto un'occasione… - YaLeonid : RT @juventusfc: ?? È cominciata #JuveNapoli! Scendiamo in campo tutti insieme. CON UN SOLO OBIETTIVO. #FinoAllaFine ?? LIVE MATCH ?? http… -