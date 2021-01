Il question time alla Camera con i ministri Di Maio, Costa, Franceschini e Patuanelli: segui la diretta (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Si svolge alla Camera il question time in Aula con il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, il ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini e il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli Di Maio risponde a una interrogazione sulle iniziative in ambito internazionale a favore dell’oppositore russo Navalny e per il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto in Russia (Quartapelle – Pd). Costa risponde a una interrogazione sulle iniziative in materia di individuazione del deposito nazionale per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi, con particolare riferimento al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Si svolgeilin Aula con il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di, il ministro dell’Ambiente, Sergio, il ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, Darioe il ministro dello Sviluppo economico, StefanoDirisponde a una interrogazione sulle iniziative in ambito internazionale a favore dell’oppositore russo Navalny e per il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto in Russia (Quartapelle – Pd).risponde a una interrogazione sulle iniziative in materia di individuazione del deposito nazionale per lo smalnto dei rifiuti radioattivi, con particolare riferimento al ...

iscannadore : RT @Moonlightshad1: In questo momento va in onda il question time che ha affrontato anche la vicenda di Navalny. Tutti uniti e accorati ne… - franco_dimuro : RT @Moonlightshad1: In questo momento va in onda il question time che ha affrontato anche la vicenda di Navalny. Tutti uniti e accorati ne… - PaoloFM : RT @Moonlightshad1: In questo momento va in onda il question time che ha affrontato anche la vicenda di Navalny. Tutti uniti e accorati ne… - Moonlightshad1 : In questo momento va in onda il question time che ha affrontato anche la vicenda di Navalny. Tutti uniti e accorat… - Lopinionista : Divieto per le enoteche di vendere le bevande da asporto dopo le 18, question time con Patuanelli -

Ultime Notizie dalla rete : question time Question time, la diretta dalla Camera con i ministri Di Maio, Costa, Franceschini e Patuanelli: segui la… Il Fatto Quotidiano Navalny: Di Maio, arresto inaccettabile, rilasciarlo subito

"L'Italia ritiene inaccettabile" l'arresto dell'oppositore russo Alexey Navalny e ne "chiede l'immediato rilascio". Lo ha ribadito il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel question time a Montecit ...

Divieto per le enoteche di vendere le bevande da asporto dopo le 18, question time con Patuanelli

ROMA - Si svolgerà oggi, mercoledì 20 gennaio, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di ...

"L'Italia ritiene inaccettabile" l'arresto dell'oppositore russo Alexey Navalny e ne "chiede l'immediato rilascio". Lo ha ribadito il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel question time a Montecit ...ROMA - Si svolgerà oggi, mercoledì 20 gennaio, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di ...