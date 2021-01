Governo: Polverini, 'stupore per voto Rossi? Non per me, me l'aspettavo' (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen. (Adnkronos) - stupore per il voto di fiducia dell'ormai ex berlusconiana di ferro Maria Rosaria Rossi? "No, non per me. Forse sono l'unica che ieri non si è meravigliata. Avevo un idea...". Così Renata Polverini, intercettata al suo arrivo alla Camera. A chi le domanda come mai si aspettasse lo strappo di Rossi, "coltivavo un'idea per delle ragioni, ma so tenerle riservate", risponde. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen. (Adnkronos) -per ildi fiducia dell'ormai ex berlusconiana di ferro Maria Rosaria? "No, non per me. Forse sono l'unica che ieri non si è meravigliata. Avevo un idea...". Così Renata, intercettata al suo arrivo alla Camera. A chi le domanda come mai si aspettasse lo strappo di, "coltivavo un'idea per delle ragioni, ma so tenerle riservate", risponde.

lucianonobili : Nonostante i senatori a vita, la Polverini, i no vax, la segretaria di Berlusconi, nonostante il suk di poltrone, i… - SusannaCeccardi : Renata Polverini vota la fiducia al governo giallorosso. Un tempo li chiamava 'zecche'. Ora forse son zecchini d'or… - LegaSalvini : MA QUELLA CHE OGGI HA VOTATO LA FIDUCIA AL GOVERNO DELLA SINISTRA È LA STESSA POLVERINI CHE URLAVA 'ZECCHE' AI COMI…