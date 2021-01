Cos’è la CBDC | la cripto che può sostituire le stablecoin

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tutti riconoscono l’importanza della valuta digitale, ma pochi sannolae per quale motivo puòlela? La Central Bank Digital Currency () non è altro che la valuta di uno stato in versione digitale. Il compito dell’emissione spetta alla banca centrale di competenza. Il concetto diè recente,