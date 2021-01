Coronavirus in Rsa: a Certaldo contagiati 17 anziani e 4 operatori (Di mercoledì 20 gennaio 2021) 17 ospiti contagiati su 27 ospiti e 4 operatori sanitari . E' il bilancio della Rsa privata Villa Agostina a Certaldo, come riferisce oggi il quotidiano La Nazione. Lo scorso 5 gennaio era stata inoculata la prima dose di vaccino ma si crede che il contagio sia avvenuto invece prima di aver effettuato la somministrazione. In questo momento ... Leggi su valdelsa (Di mercoledì 20 gennaio 2021) 17 ospitisu 27 ospiti e 4sanitari . E' il bilancio della Rsa privata Villa Agostina a, come riferisce oggi il quotidiano La Nazione. Lo scorso 5 gennaio era stata inoculata la prima dose di vaccino ma si crede che il contagio sia avvenuto invece prima di aver effettuato la somministrazione. In questo momento ...

DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Coronavirus, si allunga l'elenco delle vittime alla rsa Pio istituto Santa Caterina de… - infoitsalute : Coronavirus, i familiari si oppongono al vaccino per gli anziani ospiti e la Rsa di Sondrio fa ricorso - tusciaweb : Casi di nuovo in crescita: 65 positivi di cui 26 nella Rsa di Nepi e 3 morti Viterbo - Coronavirus, 65 casi accert… - Trmtv : Coronavirus, focolaio in una Rsa nel Tarantino: 22 positivi asintomatici - TgrVeneto : #20gennaio2021 #COVID19 #RSA #Valdagno Il servizio di Ivana Godnik e Marco Madini, montato da Renato Masiero… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Rsa Coronavirus a Mottola, focolaio in una Rsa: 22 positivi La Gazzetta del Mezzogiorno SCUOLA E EMERGENZA COVID: RITORNO IN CLASSE IN SICUREZZA, ARRIVANO PRESIDI SANITARI, SCREENING E VACCINI

Per permettere un ritorno in classe sicuro agli alunni, ai docenti e al personale scolastico pugliese, ieri sera, nell’ambito di un tavolo convocato dall’assessore all’Istruzione Sebastiano Leo tra Re ...

Alla RSA Chiarugi la prima 'stanza degli abbracci' dell'Empolese-Valdelsa

Anche nel Centro Residenziale Vincenzo Chiarugi della Misericordia di Empoli, per contrastare il virus e tutelare il personale e gli ospiti, sono state adottate strettissime misure di sicurezza: tra q ...

Per permettere un ritorno in classe sicuro agli alunni, ai docenti e al personale scolastico pugliese, ieri sera, nell’ambito di un tavolo convocato dall’assessore all’Istruzione Sebastiano Leo tra Re ...Anche nel Centro Residenziale Vincenzo Chiarugi della Misericordia di Empoli, per contrastare il virus e tutelare il personale e gli ospiti, sono state adottate strettissime misure di sicurezza: tra q ...