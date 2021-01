Ciclismo, spavento per Viviani: “Il mio cuore è balzato a 220 battiti, ora sto bene” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Paura e apprensione negli ultimi giorni per Elia Viviani, ma ora il peggio sembra essere alle spalle. “Mentre mi allenavo in salita il mio cuore è balzato a oltre 220 battiti per una manciata di secondi e mi sono spaventato – ha raccontato il ciclista azzurro – Ho quindi contattato immediatamente il mio medico e mi sono sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Nel test finale hanno provato a stimolare questa aritmia ed il risultato è stato uguale. E’ stata effettuata dunque un’ablazione ed ora ho un chip sotto la clavicola che monitora il comportamento del cuore. Fortunatamente sto bene e sono ottimista, dato che il problema appare risolto. Il mio programma non subirà variazioni – ha aggiunto Viviani – Torno a casa a Montecarlo per riposarmi e poi ripartirò ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Paura e apprensione negli ultimi giorni per Elia, ma ora il peggio sembra essere alle spalle. “Mentre mi allenavo in salita il mioa oltre 220per una manciata di secondi e mi sono spaventato – ha raccontato il ciclista azzurro – Ho quindi contattato immediatamente il mio medico e mi sono sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Nel test finale hanno provato a stimolare questa aritmia ed il risultato è stato uguale. E’ stata effettuata dunque un’ablazione ed ora ho un chip sotto la clavicola che monitora il comportamento del. Fortunatamente stoe sono ottimista, dato che il problema appare risolto. Il mio programma non subirà variazioni – ha aggiunto– Torno a casa a Montecarlo per riposarmi e poi ripartirò ...

Paura e apprensione negli ultimi giorni per Elia Viviani, ma ora il peggio sembra essere alle spalle. Il racconto del ciclista azzurro.

