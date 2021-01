Can Yaman ospite a “Sanremo 2021”, attesissimo al Festival: chi c’è dietro l’ingaggio (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La notizia sembra sempre più veritiera: Can Yaman potrebbe calcare il palco del prossimo Festival di Sanremo – la difficilissima edizione 2021 – in veste di ospite. La 71esima kermesse canora, quella che avrebbe dovuto segnare la rinascita dopo la pandemia, sta facendo di tutto per alzare il sipario e tener compagnia al pubblico nei cinque giorni di musica e spensieratezza, ma le difficoltà sono concrete. Slittato di un mese per i motivi legati al Covid, il Festival andrà in onda dal 2 al 6 marzo 2021. Una settimana intensa in cui non mancheranno i grandi ospiti. Leggi anche >> Can Yaman chi? Diletta Leotta e Ibra, Capodanno insieme a casa della giornalista: cronaca di una nottata Can Yaman a “Sanremo ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La notizia sembra sempre più veritiera: Canpotrebbe calcare il palco del prossimodi– la difficilissima edizione– in veste di. La 71esima kermesse canora, quella che avrebbe dovuto segnare la rinascita dopo la pandemia, sta facendo di tutto per alzare il sipario e tener compagnia al pubblico nei cinque giorni di musica e spensieratezza, ma le difficoltà sono concrete. Slittato di un mese per i motivi legati al Covid, ilandrà in onda dal 2 al 6 marzo. Una settimana intensa in cui non mancheranno i grandi ospiti. Leggi anche >> Canchi? Diletta Leotta e Ibra, Capodanno insieme a casa della giornalista: cronaca di una nottata Cana “...

Dopo esser stato al centro del gossip per la sua relazione con Diletta Leotta, Can Yaman, secondo La Repubblica, sarà uno degli ospiti del prossimo Festival di Sanremo (qui tutti i big in gara) che an ...

La Rai conferma le date: il Festival andrà in onda dal 2 al 6 marzo prossimo. Salta l'ipotesi della «nave bolla» per il pubblico dell'Ariston, tagli alla sala stampa. Intanto Amadeus deve fare i conti ...

Dopo esser stato al centro del gossip per la sua relazione con Diletta Leotta, Can Yaman, secondo La Repubblica, sarà uno degli ospiti del prossimo Festival di Sanremo (qui tutti i big in gara) che andrà in onda dal 2 al 6 marzo prossimo. Salta l'ipotesi della «nave bolla» per il pubblico dell'Ariston, tagli alla sala stampa. Intanto Amadeus deve fare i conti con i costi.