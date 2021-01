Benevento, verso la conclusione la campagna distribuzione saturimetri (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si avvia a conclusione la campagna di distribuzione gratuita dei 2.000 saturimetri alla popolazione ultrasettantenne e alle famiglie che hanno registrato casi positivi tra i loro componenti. I saturimetri, com’è noto, sono stati assegnati su prescrizione dei medici generici o su richiesta diretta da parte dei cittadini che ne avevano diritto. “L’iniziativa messa in campo dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Clemente Mastella – spiega l’assessore alla Sanità, Alfredo Martignetti – è stata accolta con molto favore dai cittadini tant’è vero che, a seguito delle numerose richieste pervenute, abbiamo addirittura raddoppiato il quantitativo di saturimetri inizialmente previsti. Questa iniziativa, al pari delle altre ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Si avvia aladigratuita dei 2.000alla popolazione ultrasettantenne e alle famiglie che hanno registrato casi positivi tra i loro componenti. I, com’è noto, sono stati assegnati su prescrizione dei medici generici o su richiesta diretta da parte dei cittadini che ne avevano diritto. “L’iniziativa messa in campo dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Clemente Mastella – spiega l’assessore alla Sanità, Alfredo Martignetti – è stata accolta con molto favore dai cittadini tant’è vero che, a seguito delle numerose richieste pervenute, abbiamo addirittura raddoppiato il quantitativo diinizialmente previsti. Questa iniziativa, al pari delle altre ...

