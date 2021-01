Basket | Serie A2 2020 2021 | Chieti passa all’overtime | vincono anche Pistoia e Napoli

Leggi su sportface

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) La Tramec Cento viene sconfitta dalla LUX1974nell’incontro valevole per il recupero della terza giornata dellaA2 Old Wild Westdi. Gli abruzzesi si impongono con il punteggio di 88-86 ai supplementari. Successoper la Giorgio Tesi Groupcontro la Unieuro Forlì nel match dell’undicesima giornata del girone rosso con il punteggio di 79-75. Vittoria netta esterna per la GeVicontro la Stella Azzurra Roma per 94-74 nella quattordicesima giornata. SportFace.