Assemblea condominiale | è irregolare la convocazione se fatta con e-mail

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Attenzione alle modalità con cui è disposta ladi un’. Perchè il pericolo è l’annullamento della deliberare collegata. Infatti, con una recente sentenza, il Tribunale di Sulmona ha accolto le istanze di una condomina, che sosteneva di non essere stata convocata attraverso il sistema della pec, bensì con e-ordinaria. Ciò in palese contraddizione rispetto all’art. 66 disposizioni attuative del Codice civile. Vediamo più nel dettaglio. Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa saperne di più su quali sono gli orari silenzio condominio e come rispettarli, clicca qui.e pec: l’annullamento della delibera è possibile In effetti, non sussistevano ragioni per delle ...