Vicenza-Chievo 1-1, Margiotta risponde a Gori (Di martedì 19 gennaio 2021) Questa sera, martedì 19 gennaio, Vicenza e Chievo Verona si sono divise la posta in palio nel recupero dell’8a giornata di Serie B. Il risultato finale, Vicenza-Chievo 1-1, è arrivato dopo un bel derby, con i padroni di casa che si sono fatti preferire nella prima frazione di gara, chiusa in vantaggio, e gli ospiti che nella ripresa hanno trovato il meritato pareggio. COME SI SONO SCHIERATE IN CAMPO LE DUE SQUADRE? Vicenza (4-3-3): Grandi; Bruscagin, Pasini, Padella, Beruatto (72° Barlocco); Zonta (53° Agazzi), Rigoni, Cinelli; Meggiorini (72° Marotta), Gori (54° Vandeputte), Jallow (80° Bizzotto). All. Di Carlo. Chievo Verona (4-2-3-1): Semper; Mogos, Leverbe, Rigione, Renzetti; Palmiero (84° Obi), Viviani; Garritano (78° Canotto), Ciciretti, Giaccherini (63° ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 19 gennaio 2021) Questa sera, martedì 19 gennaio,Verona si sono divise la posta in palio nel recupero dell’8a giornata di Serie B. Il risultato finale,1-1, è arrivato dopo un bel derby, con i padroni di casa che si sono fatti preferire nella prima frazione di gara, chiusa in vantaggio, e gli ospiti che nella ripresa hanno trovato il meritato pareggio. COME SI SONO SCHIERATE IN CAMPO LE DUE SQUADRE?(4-3-3): Grandi; Bruscagin, Pasini, Padella, Beruatto (72° Barlocco); Zonta (53° Agazzi), Rigoni, Cinelli; Meggiorini (72° Marotta),(54° Vandeputte), Jallow (80° Bizzotto). All. Di Carlo.Verona (4-2-3-1): Semper; Mogos, Leverbe, Rigione, Renzetti; Palmiero (84° Obi), Viviani; Garritano (78° Canotto), Ciciretti, Giaccherini (63° ...

