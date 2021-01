Traffico Roma del 19-01-2021 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 19 gennaio 2021) Luceverdeda trovati a questo aggiornamento da Simona Cerchiara è in via di risoluzione l’incidente sul Muro Torto in direzione Castro Pretorio Nomentanain diminuzione tangenzialeintenso tra Corso Francia e la via Salaria in direzione della Nomentana disagi persulla via Appia Nuova code tra l’appia Pignatelli e via delle Capannelle altra conintenso al momento quella tra via di Torrenova è la via Prenestina sulla viadotto della Magliana per lavori abbiamo code verso la Portuense e in direzione Fiumicino sulla Pontina lavori tra Tor de’ Cenci e Castel di Decima Code in direzione Pomezia dettagli di queste e altre notizie potete consultarli nel sitopunto luceverde.it con questo per ora è tutto un servizio a cura della c e della polizia ...