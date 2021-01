Sondaggio La7, i partiti di governo arrancano, centrodestra senza rivali. Fdi stacca i 5S (Di martedì 19 gennaio 2021) Nella settimana politica cruciale come quella che stiamo vivendo, i sondaggi la dicono lunga su come la pensano gli italiani in merito alla crisi in seno al governo. In particolare quello realizzato per la trasmissione di La7 Otto e mezzo dall’Istituto Demopolis lancia un messaggio chiaro: se si tornasse alle urne, cosa che l’esecutivo giallorosso continua ad escludere anche a fronte di numeri rabberciati a fatica, il centrodestra non avrebbe rivali. Stando al report in oggetto, allora, allargando lo scenario alle possibili coalizioni, il centrodestra (Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia) potrebbe vantare oltre il 48% dei voti, mentre il centrosinistra (che include Pd, M5S e Si-Leu) raggiungerebbe il 40%. In una simulazione dell’attribuzione dei seggi con l’attuale legge elettorale, infine, alla Camera il ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 19 gennaio 2021) Nella settimana politica cruciale come quella che stiamo vivendo, i sondaggi la dicono lunga su come la pensano gli italiani in merito alla crisi in seno al. In particolare quello realizzato per la trasmissione di La7 Otto e mezzo dall’Istituto Demopolis lancia un messaggio chiaro: se si tornasse alle urne, cosa che l’esecutivo giallorosso continua ad escludere anche a fronte di numeri rabberciati a fatica, ilnon avrebbe. Stando al report in oggetto, allora, allargando lo scenario alle possibili coalizioni, il(Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia) potrebbe vantare oltre il 48% dei voti, mentre il centrosinistra (che include Pd, M5S e Si-Leu) raggiungerebbe il 40%. In una simulazione dell’attribuzione dei seggi con l’attuale legge elettorale, infine, alla Camera il ...

