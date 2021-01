Salvini dice che la seconda ondata l’avevano prevista anche i tombini: a giugno parole opposte (Di martedì 19 gennaio 2021) Sta circolando un meme riguardante Matteo Salvini, che in tanti ci avete segnalato in queste ore. Fondamentalmente, al leader della Lega viene rimproverato il fatto di avere scarsa coerenza, su un argomento particolarmente delicato come la seconda di contagi Covid. Il suo pensiero sul tema è cambiato molto con il trascorrere dei mesi e quanto affermato dal diretto interessato ieri 18 gennaio non è passato inosservato. Ecco perché diventa importante dimostrare quanto avvenuto da giugno ad oggi. Cosa disse e cosa dice Salvini sulla seconda ondata di contagi Covid Un intervento di Salvini sulla seconda ondata di contagi Covid risale al mese di giugno. Ne parlò a suo tempo anche una fonte ... Leggi su bufale (Di martedì 19 gennaio 2021) Sta circolando un meme riguardante Matteo, che in tanti ci avete segnalato in queste ore. Fondamentalmente, al leader della Lega viene rimproverato il fatto di avere scarsa coerenza, su un argomento particolarmente delicato come ladi contagi Covid. Il suo pensiero sul tema è cambiato molto con il trascorrere dei mesi e quanto affermato dal diretto interessato ieri 18 gennaio non è passato inosservato. Ecco perché diventa importante dimostrare quanto avvenuto daad oggi. Cosa disse e cosasulladi contagi Covid Un intervento disulladi contagi Covid risale al mese di. Ne parlò a suo tempouna fonte ...

