Roma-Spezia | Saponara | “Giocando con coraggio è arrivata l’impresa”

"E' un'impresa. Siamo venuti qui per fare la nostra partita con coraggio e identità. Abbiamo dimostrato che lo Spezia sa giocare contro chiunque e il risultato di oggi è giustissimo". Queste le dichiarazioni di Riccardo Saponara dopo la vittoria dello Spezia sulla Roma all'Olimpico agli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di Italiano fa l'impresa e si regala il match contro il Napoli al turno successivo. Poi ha aggiunto: "La Roma ti fa soffrire, sa trovare corridoi negli spazi. Siamo rientrati in partita dopo il 2-2. Gli episodi ci hanno sorriso e li abbiamo sfruttati", ha concluso il trequartista ai microfoni di Rai Sport.

