Raimondo Todaro è fidanzato? Svelata la verità in diretta

Leggi su chenews

(Di martedì 19 gennaio 2021)? Il ballerino è intervenuto su Tv8 nel programma di Adriana Volpe svelando un particolare davvero importante. foto facebookE’ successo tutto questa mattina, quando il ballerino siciliano è intervenuto in collegamento nel programma mattutino di Tv8 condotto da Adriana Volpe e Giovanni Ciacci. I due lo hanno invitato anche per festeggiare un giorno davvero speciale. Oggi è infatti il compleanno del ballerino che tra qualche settimana torna in scena come coreografo della seconda edizione de il Cantante Mascherato, il programma di Rai Uno condotto da Milly Carlucci che nella prima edizione ha avuto grande successo. A colpire in ogni caso, è stata la sua rivelazione sulla sua vita privata che negli ultimi mesi è stata molto al centro dell’attenzione, cerchiamo di capire per bene che cosa ha ...