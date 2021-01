Paolo Bonolis su Instagram piange Eliana “Non so dove sei adesso”

infoitcultura : Paolo Bonolis ricorda la sua costumista Eliana: “Sarai sempre nel mio cuore” - infoitcultura : Avanti un altro, grave lutto per Paolo Bonolis: è morta Eliana - infoitcultura : Paolo Bonolis confida il suo dolore sui social: “Mi mancherai!” - ChiaroLeo : BONOLIS, TUTTO, INIZIO,2008 INTERVISTA, CON TIPO, CHE FECE, BUTTARE, LE PALLE, A PIAZZA DI SPAGNA, POI DISSE, FARE… - KattInForma : Paolo Bonolis confida il suo dolore sui social: “Mi mancherai!” -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Bonolis

Gravissimo lutto per Paolo Bonolis che dà l'estremo saluto alla donna: "Sempre nel mio cuore" il messaggio tenerissimo del conduttore ...Grazie alla Fede e a Papa Francesco, Enrico Vanzina racconta come sta affrontando il dolore per la morte del fratello Carlo.