Milik, affare complesso e ricco ingaggio col Marsiglia: tutte le cifre (Di martedì 19 gennaio 2021) Arek Milik sembra sempre più diretto al Marsiglia. Ecco i dettagli dell'affare in corso come descritti da La Gazzetta dello Sport. Ecco cosa scrive l'esperto di mercato Carlo Laudisa su La Gazzetta dello Sport: 'La strada ormai è tracciata. L'offerta del Marsiglia per Arek Milik ha toccato quota 12 milioni di euro: 8 milioni garantiti con un prestito con obbligo di riscatto (e pagamento ... Leggi su 100x100napoli (Di martedì 19 gennaio 2021) Areksembra sempre più diretto al. Ecco i dettagli dell'in corso come descritti da La Gazzetta dello Sport. Ecco cosa scrive l'esperto di mercato Carlo Laudisa su La Gazzetta dello Sport: 'La strada ormai è tracciata. L'offerta delper Arekha toccato quota 12 milioni di euro: 8 milioni garantiti con un prestito con obbligo di riscatto (e pagamento ...

100x100Napoli : I dettagli dell'affare in corso tra #Napoli e #Marsiglia per #Milik. - infoitsport : Milik non firma: slitta il rinnovo, clausole e cause Napoli 'inaccettabili'. Frena affare col Marsiglia - areanapoliit : Rallentamento nell'affare con il Marsiglia - sscalcionapoli1 : Milik rinnova e va al Marsiglia: affare quasi chiuso da 13mln, i dettagli #calciomercato - SiamoPartenopei : Repubblica - Milik rinnova e va al Marsiglia: affare quasi chiuso da 13mln, i dettagli -