“Mi sento morire, portatemi in ospedale”. GF Vip, malore per Stefania Orlando e panico nella casa (Di martedì 19 gennaio 2021) Non c’è pace per Stefania Orlando. La protagonista del ‘Grande Fratello Vip’, considerata una delle favorite alla vittoria finale, non è in buone condizioni sia dal punto di vista fisico che psicologico. La notte scorsa, al termine dell’appuntamento in diretta con Alfonso Signorini, ha quasi abbandonato la casa, ma è stata stoppata dagli altri coinquilini. Il prolungamento probabile a fine febbraio della trasmissione le ha fatto perdere la calma, ma anche la questione legata ad Andrea Roncato. Inoltre, ha parlato anche il marito Simone Gianlorenzi, sebbene lei non ne sia a conoscenza. Sui social network ha riferito: “Sì, è ora di tornare a casa”. Un vero e proprio dietrofront del coniuge della conduttrice televisiva, che fino a questo momento l’aveva sempre spronata ad andare avanti e a superare ogni ostacolo che aveva ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 19 gennaio 2021) Non c’è pace per. La protagonista del ‘Grande Fratello Vip’, considerata una delle favorite alla vittoria finale, non è in buone condizioni sia dal punto di vista fisico che psicologico. La notte scorsa, al termine dell’appuntamento in diretta con Alfonso Signorini, ha quasi abbandonato la, ma è stata stoppata dagli altri coinquilini. Il prolungamento probabile a fine febbraio della trasmissione le ha fatto perdere la calma, ma anche la questione legata ad Andrea Roncato. Inoltre, ha parlato anche il marito Simone Gianlorenzi, sebbene lei non ne sia a conoscenza. Sui social network ha riferito: “Sì, è ora di tornare a”. Un vero e proprio dietrofront del coniuge della conduttrice televisiva, che fino a questo momento l’aveva sempre spronata ad andare avanti e a superare ogni ostacolo che aveva ...

