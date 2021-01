MANDZUKIC | RINASCITA ROSSONERA

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 19 gennaio 2021) Il Milan ha ufficializzato stamattina l’ingaggio di Mario. Contratto di 6 mesi (con opzione per il 2022) per il 35enne croato, che ha scelto la numero 9, quel numero che tanto spaventa in casa, dove è nata proprio una maledizione, dopo l’addio di Pippo Inzaghi nel 2012 (ne abbiamo parlato qui). Un curriculum di assoluto vincente, quello del croato, che in carriera, con i club, ha praticamente vinto tutto, sfiorando addirittura un clamoroso Mondiale con la Croazia nel 2018, dove si arrese solo in finale alla favorita Francia. Ma l’ultimo ad arrendersi fu proprio lui, Mario, con un gol nel finale che aveva ridato speranze ai suoi. Un lottatore nato, quindi, un guerriero, amato dalle sue squadre proprio per questo suo spirito di sacrificio. Non a caso i tifosi della Juventus qualche anno fa, gli dedicarono uno striscione, con una sua ...