Mandzukic: “Ibra è un animale, sono felice di giocare con lui. Il Milan non si deve preoccupare” (Di martedì 19 gennaio 2021) Prime parole di Mario Mandzukic, nuovo numero 9 del Milan, ai canali ufficiali del club: “Il Milan è un club storico che soddisfa appieno le mie ambizioni. Tutti sappiamo cosa rappresenti, ho lavorato duramente per meritarmi la chiamata di un club così. sono sempre pronto, nell’ultimo periodo mi sono allenato tanto: chi mi è vicino sa quanto mi sia impegnato per tornare a giocare in un grande club e poter lottare per vincere trofei. Il Milan non si deve preoccupare”.Kjaer?“Conosco Simon dai tempi del Wolfsburg, abbiamo vissuto un bel periodo, è un bravo ragazzo e sono contento di ritrovarlo. Con le sue prestazioni ha dimostrato di essere una colonna della difesa del Milan, sono ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 19 gennaio 2021) Prime parole di Mario, nuovo numero 9 del, ai canali ufficiali del club: “Ilè un club storico che soddisfa appieno le mie ambizioni. Tutti sappiamo cosa rappresenti, ho lavorato duramente per meritarmi la chiamata di un club così.sempre pronto, nell’ultimo periodo miallenato tanto: chi mi è vicino sa quanto mi sia impegnato per tornare ain un grande club e poter lottare per vincere trofei. Ilnon si”.Kjaer?“Conosco Simon dai tempi del Wolfsburg, abbiamo vissuto un bel periodo, è un bravo ragazzo econtento di ritrovarlo. Con le sue prestazioni ha dimostrato di essere una colonna della difesa del...

