“Ho visto il mio corpo dall’alto in sala operatoria”, l’esperienza di una donna “clinicamente morta” per 37 secondi (Di martedì 19 gennaio 2021) Una donna racconta di aver visto “il suo corpo dall’alto” in sala operatoria. Stephanie Arnold, di Chicago, negli Stati Uniti, ha raccontato la sua incredibile storia al Daily Star Online, spiegando di aver cominciato ad avere premonizioni sulla sua morte prima di dare alla luce il suo secondo figlio, più o meno alla ventesima settimana di gravidanza. Stephanie, protagonista del documentario di Netflix “Surviving Death”, ha voluto condividere la sua esperienza così traumatica, vissuta nel 2013. Le premonizioni sono cominciate quando lei e il marito Jonathan hanno appreso di una sua particolare condizione, che prende il nome di placenta previa. Si tratta di una delle emergenze ostetriche e consiste nella placenta posizionata davanti alla parte di presentazione fetale ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 19 gennaio 2021) Unaracconta di aver“il suo” in. Stephanie Arnold, di Chicago, negli Stati Uniti, ha raccontato la sua incredibile storia al Daily Star Online, spiegando di aver cominciato ad avere premonizioni sulla sua morte prima di dare alla luce il suo secondo figlio, più o meno alla ventesima settimana di gravidanza. Stephanie, protagonista del documentario di Netflix “Surviving Death”, ha voluto condividere la sua esperienza così traumatica, vissuta nel 2013. Le premonizioni sono cominciate quando lei e il marito Jonathan hanno appreso di una sua particolare condizione, che prende il nome di placenta previa. Si tratta di una delle emergenze ostetriche e consiste nella placenta posizionata davanti alla parte di presentazione fetale ...

RmMp3s : HA VISTO SWEET HOME ADESSO CAPITE PERCHÉ È IL MIO UOMO - Giacomo736 : Per quelli che ancora non l’hanno capito: QUESTO È L’AEREO CHE HA VISTO PIER!!! Smettetela di fare i finti ipocri… - ICARVSFVNE : @IC4RVSWLLS non hai visto il mio ora lo elimino - x_Marja : Sembrerà stupido. Ma il mio piccolo uccellino è morto. Un piccolo compagno di vita che ho visto crescere, e mi ha v… - sinkintheriver : Tra le storie di ig ho visto un mio amico con lo smalto e adesso sono un po' più felice -

Ultime Notizie dalla rete : visto mio “Attaccante grazie a papà, voglio vincere col Genoa": Shomurodov si racconta GianlucaDiMarzio.com Australian Open caos Covid, l’odissea dei tennisti «prigionieri» in camera: «Vediamo gli altri allenarsi...»

Dopo le positività riscontrate sui charter, 47 atleti non possono uscire dalla loro camera. «Rinviate il torneo». E i cittadini di Melbourne non li vogliono ...

Mario Brunello: «Il concerto senza pubblico è imbarazzante, non siamo riusciti a inventare modelli nuovi»

Qual è stato il punto più alto dove ha suonato? «Sull’Himalaya, a più di cinquemila metri d’altezza. Assieme al mio amico Fausto De Stefani, lo scalatore, violoncello in spalla abbiamo raggiunto uno d ...

Dopo le positività riscontrate sui charter, 47 atleti non possono uscire dalla loro camera. «Rinviate il torneo». E i cittadini di Melbourne non li vogliono ...Qual è stato il punto più alto dove ha suonato? «Sull’Himalaya, a più di cinquemila metri d’altezza. Assieme al mio amico Fausto De Stefani, lo scalatore, violoncello in spalla abbiamo raggiunto uno d ...