Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli si confronta con il fratello Giulio che gli dice: “Non abbiamo preferenze tra Giulia ed Elisabetta” (Di martedì 19 gennaio 2021) Nuovo confronto, al “Grande fratello Vip”, tra Pierpaolo Pretelli ed il fratello Giulio. Nelle ultime settimane, Giulio Pretelli, fratello di Pierpaolo, ha rilasciato diverse interviste per dire la sua in merito alle gesta amorose dell’ex Velino nella Casa del “Grande fratello Vip”. L’ultima, in ordine di tempo, quella rilasciata a “Novella 2000”, nella quale, senza L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 19 gennaio 2021) Nuovo confronto, al “Vip”, traed il. Nelle ultime settimane,di, ha rilasciato diverse interviste per dire la sua in merito alle gesta amorose dell’ex Velino nella Casa del “Vip”. L’ultima, in ordine di tempo, quella rilasciata a “Novella 2000”, nella quale, senza L'articolo NewNotizie.it.

matteorenzi : Ormai prevale una logica quasi da grande fratello per la quale c’è un pensiero unico che porta a non preoccuparsi d… - borghi_claudio : Non c'è limite al peggio... GRANDE FRATELLO CHIGI – SULLA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO… - ciropellegrino : La #crisidigoverno voluta da #Renzi è degna degli autori del Grande Fratello vip. E il riferimento non è casuale.… - metamoro_idols : RT @ineedscofield: Che schifo, c’è sempre stato il televoto flash per i finalisti e stavolta no, già questo fa capire che al grande fratell… - BesTAcc0uNtEveR : @kmicre Appunto, io non riesco a sentire parlare Sig0rini e Pup0 per due secondi di fila senza voler sbattere la te… -