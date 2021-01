Don’t Look Up: uno dei film più attesi nel 2021 (Di martedì 19 gennaio 2021) Netflix ha da poco pubblicato un video di presentazione dei film in arrivo sulla piattaforma nel 2021. Uno dei titoli in assoluto più atteso è Don’t Look Up. Il film sarà diretto da Adam Mckay (La Grande Scommessa, Vice – L’uomo nell’ombra) e vedrà come protagonisti Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence. chi farà parte del cast? il cast è composto anche da Cate Blanchett, Jonah Hill, Meryl Streep, Rob Morgan, Himesh Patel, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Kid Cudi, Matthew Perry, e Tomer Sisley. Di cosa parlerà Don’t Look Up? Don’t Look Up non ha ancora una data di rilascio né un trailer ufficiale. Netflix lo ha descritto come una commedia surreale, la storia tragicomica di due astronauti incapaci, certi che un meteorite ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 19 gennaio 2021) Netflix ha da poco pubblicato un video di presentazione deiin arrivo sulla piattaforma nel. Uno dei titoli in assoluto più atteso èUp. Ilsarà diretto da Adam Mckay (La Grande Scommessa, Vice – L’uomo nell’ombra) e vedrà come protagonisti Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence. chi farà parte del cast? il cast è composto anche da Cate Blanchett, Jonah Hill, Meryl Streep, Rob Morgan, Himesh Patel, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Kid Cudi, Matthew Perry, e Tomer Sisley. Di cosa parleràUp?Up non ha ancora una data di rilascio né un trailer ufficiale. Netflix lo ha descritto come una commedia surreale, la storia tragicomica di due astronauti incapaci, certi che un meteorite ...

