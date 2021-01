De Magistris candidato in Calabria, ecco l'annuncio del sindaco di Napoli (Di martedì 19 gennaio 2021) «Mi candido a presidente della Regione Calabria», con un giorno di ritardo Luigi de Magistris ha sciolto le riserve. E ha ufficializzato il suo impegno alle prossime elezioni... Leggi su ilmattino (Di martedì 19 gennaio 2021) «Mi candido a presidente della Regione», con un giorno di ritardo Luigi deha sciolto le riserve. E ha ufficializzato il suo impegno alle prossime elezioni...

lightmoon972 : RT @mattinodinapoli: De Magistris candidato in Calabria, ecco l'annuncio del sindaco di Napoli - oldmanandsea1 : RT @ilriformista: Dopo i disastri di Napoli, #demagistris ci riprova in #Calabria: candidato a governatore - ELiberati : RT @ilriformista: Dopo i disastri di Napoli, #demagistris ci riprova in #Calabria: candidato a governatore - Anna586230 : RT @ilriformista: Dopo i disastri di Napoli, #demagistris ci riprova in #Calabria: candidato a governatore - kisskissnapoli : Il sindaco di #Napoli @demagistris candidato alla Presidenza della Regione #Calabria ?? -