Da ricercatori pugliesi studio su diagnosi precoce contro l’infezione da xylella

Leggi su dire

(Di martedì 19 gennaio 2021) BARI – Un approccio nuovo contro la xylella arriva dallo studio condotto da un team di ricercatori pugliesi e che descrive gli effetti dell’infezione sul metabolismo di giovani piante di olivo della varietà ‘Cellina di Nardò’. Si tratta dell’esito di studi, osservazioni e sperimentazioni in laboratorio compiuti negli ultimi due anni e che hanno portato alla definizione di un percorso mirato relativo alla diagnosi precoce per individuare in modo più facile e veloce la cura della malattia che da anni devasta gli ulivi in tutta la Puglia.