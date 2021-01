Controlli a tappeto nel Napoletano | 3 arresti e diverse sanzioni

Leggi su anteprima24

(Di martedì 19 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Nei giorni scorsi i militari della stazione di Giugliano hanno effettuato diversipresso il campo rom di via Carrafiello dove hanno sequestrato 25 veicoli poiché sprovvisti di copertura assicurativa. Durante le operazioni i carabinieri della Stazione di Qualiano hanno denunciato per ricettazione e riciclaggio un cittadini di origini Rom del campo della zona ASI e un cittadino giuglianese, entrambi sono 47enni e noti alle forze dell’ordine. Sono stati controllati a bordo di un furgone con numero di telaio modificato all’interno del quale venivano rinvenuti 4 catalizzatori di auto di dubbia provenienza. Istraordinari nell’area continueranno nei prossimi giorni. A Giugliano in Campania (Napoli), in località Lago Patria, i carabinieri della stazione di Varcaturo insieme agli equipaggi della ...