Borsa di Parigi | Delphine d’Amarzit prima donna al vertice

Si chiama Delphine d'Amarzit, è la numero due della banca online Orange Bank e da marzo sarà la prima donna alla guida della Borsa di Parigi. Assumerà la guida del listino paneuropeo Euronext, la Borsa franco-olandese con sede a Parigi nella quale confluirà anche Borsa Italiana attraverso la Cassa depositi e prestiti.

