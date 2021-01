MoliPietro : Viaggio a Bali: le istruzioni per vivere un paradiso - sissssina : Londra, Madrid,Barcellona, porto, Parigi, Bucarest, Istanbul, Cappdocia, Bali, Amsterdam, Berlino, New York , Thail… -

Ultime Notizie dalla rete : Viaggio Bali

Sky Tg24

In India, a Bali, alcune scimmie hanno imparato a rubare telefoni e altri oggetti di valore ai turisti per barattarli al posto del cibo.Filmati i macachi che affollano il tempio nella sacra foresta di Ubud e sottraggono ai turisti oggetti scelti con cura per poi contrattare ricompense per la ...