"Ma allora…". Tara Gabrieletto e Cristian Galella di UeD, questa sì che è una sorpresa: il dettaglio non è sfuggito (Di lunedì 18 gennaio 2021) Una storia d'amore molto intensa, fatta di alti e bassi, che è stata tra le più seguite nelle ultime edizioni di Uomini e Donne. Stiamo parlando della relazione tra Tara Gabrieletto e Cristian Galella. Sappiamo che i due si sono separati alla vigilia del quarto anniversario di matrimonio. Una separazione giunta come un fulmine a ciel sereno all'inizio dello scorso luglio. Dopo la fine del loro amore Tara è tornata a vivere a Vicenza, lasciando Roma dove viveva e lavorava con il marito Cristian. E proprio a Vicenza sembrava che Tara avesse iniziato una nuova vita, visto che secondo alcune indiscrezioni aveva trovato un nuovo compagno. Tara non ha mai confermato tali voci. Poi il rientro a Roma, traumatico: Tara è stata, infatti colpita ...

