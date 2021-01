Lanterne rosse | di Zhang Yimou | In the mood for East

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Bentornati al nostro appuntamento settimanale con In thefor, rubrica interamente dedicata al cinema orientale. Oggi vi parliamo didiFinora su In thefor, la nostra rubrica settimanale dedicata al cinema asiatico, ci siamo occupati perlopiù delle produzioni recenti. Il nostro intento è sicuramente anche quello di promuovere i registi meno conosciuti al pubblico occidentale, senza però dimenticare i grandi autori. Ecco perché è finalmente giunta l’ora di approfondire anche coloro che hanno scritto un pezzo di storia del cinema. Tra questi, non possiamo non citare. Col tempo, si può dire che si sia in un certo senso “occidentalizzato”, ma molte delle sue ...