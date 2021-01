La crisi porta giudizio, Conte accelera sulle opere. Pronta la lista dei commissari (Di lunedì 18 gennaio 2021) La lista è arrivata sul tavolo di Giuseppe Conte il 12 gennaio. Nel pieno delle fibrillazioni con Matteo Renzi. Era il giorno del Consiglio dei ministri sul Recovery plan, quello del primo strappo dentro al Governo con l’astensione delle due ministre in quota Italia Viva. La lista contiene i nomi di una trentina di commissari per 58 opere da realizzare o completare. Confezionata al ministero dei Trasporti, di fatto Pronta per il via libera finale che spetta al premier. Per capire perché questa lista non è tanto un elenco di nomi né solamente la tanto agognata accelerazione sul modello Genova, ma una carta in mano a Conte, bisogna tirare fuori proprio i Contenuti delle fibrillazioni. Renzi martella sui cantieri fermi ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 18 gennaio 2021) Laè arrivata sul tavolo di Giuseppeil 12 gennaio. Nel pieno delle fibrillazioni con Matteo Renzi. Era il giorno del Consiglio dei ministri sul Recovery plan, quello del primo strappo dentro al Governo con l’astensione delle due ministre in quota Italia Viva. Lacontiene i nomi di una trentina diper 58da realizzare o completare. Confezionata al ministero dei Trasporti, di fattoper il via libera finale che spetta al premier. Per capire perché questanon è tanto un elenco di nomi né solamente la tanto agognatazione sul modello Genova, ma una carta in mano a, bisogna tirare fuori proprio inuti delle fibrillazioni. Renzi martella sui cantieri fermi ...

Nell'elenco inviato dal Mit a palazzo Chigi una trentina di nomi per 58 opere. Dentro gli ad di Anas e Rfi. Stoccata a Renzi ...

