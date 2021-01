Juve in crisi | peggio di Pirlo soltanto due tecnici

(Di lunedì 18 gennaio 2021)inFerrara e Delneri hanno fattodi Andreadopo 17 giornate negli ultimi 20 anni La sconfitta subita al Meazza contro l’Inter degli ex Conte e Vidal ha messo in difficoltà lantus di Andrea. Guardando le statistiche degli ultimi 20 campionati,Ciro Ferrara e Luigi Delneri hanno L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

pisto_gol : Int-Juv 2:0 AConte stravince la sfida con Pirlo, l’Inter domina la Juve a centrocampo, A.Vidal segna l’1:0, Lukaku… - EBorriello : @tuttonapoli Giusto direi... Così il potere decide, juve se perdesse la supercoppa sarebbe crisi.... É ciò non può… - alby_re : RT @pisto_gol: Int-Juv 2:0 AConte stravince la sfida con Pirlo, l’Inter domina la Juve a centrocampo, A.Vidal segna l’1:0, Lukaku e Lautaro… - BruceDG77 : @ZZiliani Ma se il Napoli dovesse vincere... la ministra De Micheli annuncerà la crisi della Juve? ?? - seba_ebbasta : crisi juve, sia mai dirlo -

Ultime Notizie dalla rete : Juve crisi

Juventus News 24

Juve in crisi. Soltanto Ferrara e Delneri hanno fatto peggio di Andrea Pirlo dopo 17 giornate negli ultimi 20 anni La sconfitta subita al Meazza contro l’Inter degli ex Conte e Vidal ha messo in ...Si sono giocate in questo week end due grandi partite, Inter-Juve e Roma-Lazio, in due grandi stadi: San Siro e l’Olimpico. Ambedue dagli spalti vuoti per la pandemia. Sono andato a contare quanti spe ...