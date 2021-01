Giletti duro: «Fuori le pa**e. Non mi frega dei 9 Scudetti, intervenga il club» (Di lunedì 18 gennaio 2021) Le dichiarazioni del tifoso bianconero Massimo Giletti sulla sconfitta della Juventus contro l’Inter Un arrabbiatissimo Massimo Giletti ha parlato a Tutti Convocati su Radio 24 all’indomani del ko della Juve contro l’Inter. Ecco le sue parole. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 COMBATTERE – «Non si può scendere in campo così. Tirare Fuori le palle e combattere, non giocare in questo modo da fine impero, non è la fine dell’impero. A me non frega un ca**o che hai vinto 9 Scudetti, ogni domenica devi fare la battaglia della vita. La società deve intervenire duramente, non mi interessa ieri, guardo a Crotone, Benevento…una Juve appena sopra la normalità avrebbe 10 punti in più». ANIMA – «Il vero problema della Juve è la mancanza di anima, non puoi perdere in maniera così devastante con ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Le dichiarazioni del tifoso bianconero Massimosulla sconfitta della Juventus contro l’Inter Un arrabbiatissimo Massimoha parlato a Tutti Convocati su Radio 24 all’indomani del ko della Juve contro l’Inter. Ecco le sue parole. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 COMBATTERE – «Non si può scendere in campo così. Tirarele palle e combattere, non giocare in questo modo da fine impero, non è la fine dell’impero. A me nonun ca**o che hai vinto 9, ogni domenica devi fare la battaglia della vita. La società deve intervenire duramente, non mi interessa ieri, guardo a Crotone, Benevento…una Juve appena sopra la normalità avrebbe 10 punti in più». ANIMA – «Il vero problema della Juve è la mancanza di anima, non puoi perdere in maniera così devastante con ...

