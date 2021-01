Crisi di governo, oggi Conte alla Camera. Renzi lo aspetta al varco al Senato: “Non ha i numeri” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen – E’ arrivata l’ora della sfida in Aula per il premier Giuseppe Conte dopo la Crisi di governo scatenata da Matteo Renzi: oggi alla Camera, domani al Senato. Se a Montecitorio l’esecutivo giallofucsia sulla carta non dovrebbe avere problemi a incassare la fiducia, a Palazzo Madama il quadro è tuttora incerto. E in ogni caso quei 161 voti per avere la maggioranza assoluta sono un miraggio. A quanto pare il presidente della Repubblica sarebbe disposto a tenere in vita il governo Conte bis anche con una maggioranza relativa – il famoso voto in più – visto che il fine settimana non ha dato frutti sul fronte della trattativa per i cosiddetti costruttori. Crisi di governo, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen – E’ arrivata l’ora della sfida in Aula per il premier Giuseppedopo ladiscatenata da Matteo, domani al. Se a Montecitorio l’esecutivo giallofucsia sulla carta non dovrebbe avere problemi a incassare la fiducia, a Palazzo Madama il quadro è tuttora incerto. E in ogni caso quei 161 voti per avere la maggioranza assoluta sono un miraggio. A quanto pare il presidente della Repubblica sarebbe disposto a tenere in vita ilbis anche con una maggioranza relativa – il famoso voto in più – visto che il fine settimana non ha dato frutti sul fronte della trattativa per i cosiddetti costruttori.di, ...

BentivogliMarco : Per 3 giorni la soluzione della crisi in mano ad uno che non è in Parlamento e parla al posto della moglie. Insis… - MediasetTgcom24 : Crisi governo, Di Maio: 'Non lasceremo italiani in mani di irresponsabili' #crisidigoverno… - TgLa7 : ??Governo: #VitoDeFilippo (Iv): sbagliata scelta di aprire la crisi, io voto la fiducia a @GiuseppeConteIT #crisidigoverno - rumarno2 : @AndreaB25170555 I navigator sostituivano i precedenti 'uffici del lavoro' che comunque non funzionavano. Ma se il… - Ta_nu76 : RT @Misurelli77: Sondaggio serio sulla crisi di governo Risposta secca Siete d'accordo con Renzi (Voto più rtweet, grazie!) -