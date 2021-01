Crisi di governo, Conte in Parlamento per chiedere la fiducia: i punti salienti dell’intervento (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il Premier ha tenuto a Montecitorio il suo intervento, iniziato alle ore 12.13, attraverso il quale ha chiesto la fiducia al Parlamento. Via al dibattito “Questo esecutivo è nato sui valori della Carta costituzionale e su una solida vocazione europeista”: è con queste parole che Giuseppe Conte inizia il suo intervento a Montecitorio per chiedere la fiducia al Parlamento. La prova più dura, per il Premier, che deve fare i conti con la sua stessa maggioranza e le opposizioni, che hanno protestato dinanzi alla richiesta di Conte di non lasciar spazio al degenerare dei “sovranismi”. Pandemia e contributo delle opposizioni Conte ha snocciolato punto per punto le dure sfide affrontate in questa stagione politica senza precedenti, ma non ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il Premier ha tenuto a Montecitorio il suo intervento, iniziato alle ore 12.13, attraverso il quale ha chiesto laal. Via al dibattito “Questo esecutivo è nato sui valori della Carta costituzionale e su una solida vocazione europeista”: è con queste parole che Giuseppeinizia il suo intervento a Montecitorio perlaal. La prova più dura, per il Premier, che deve fare i conti con la sua stessa maggioranza e le opposizioni, che hanno protestato dinanzi alla richiesta didi non lasciar spazio al degenerare dei “sovranismi”. Pandemia e contributo delle opposizioniha snocciolato punto per punto le dure sfide affrontate in questa stagione politica senza precedenti, ma non ...

