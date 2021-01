Covid Campania, curva in aumento e 25 nuovi decessi (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 714 (di cui 26 casi identificati da test antigenici rapidi) i nuovi positivi al Coronavirus in Campania a fronte di 7758 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. I nuovi casi, di cui 613 sono asintomatici e 75 sintomatici, portano il totale dei positivi a 207.863. Il bollettino odierno dell’Unità di Crisi regionale segnala 25 decessi, di cui 6 deceduti nelle ultime 48 ore e 19 deceduti in precedenza ma registrati? ieri?, e 1.138 guariti. Si attesta dunque al 9,2% il rapporto positivi-tamponi, in aumento rispetto a ieri (7,7%). ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 94 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**) Posti letto di degenza occupati: 1.448 ** Posti ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 714 (di cui 26 casi identificati da test antigenici rapidi) ipositivi al Coronavirus ina fronte di 7758 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. Icasi, di cui 613 sono asintomatici e 75 sintomatici, portano il totale dei positivi a 207.863. Il bollettino odierno dell’Unità di Crisi regionale segnala 25, di cui 6 deceduti nelle ultime 48 ore e 19 deceduti in precedenza ma registrati? ieri?, e 1.138 guariti. Si attesta dunque al 9,2% il rapporto positivi-tamponi, inrispetto a ieri (7,7%). ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 94 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**) Posti letto di degenza occupati: 1.448 ** Posti ...

