Cosa sta succedendo con le dosi del vaccino Pfizer (Di lunedì 18 gennaio 2021) (foto: Soumyabrata Roy/NurPhoto via Getty Images)Ci sono circa 165mila dosi di vaccino anti-Covid in meno nell’ultima consegna di Pfizer all’Italia prevista per lunedì 18 gennaio, conseguenza dell’inizio dei lavori per aggiornamento dell’impianto produttivo europeo di Puurs, in Belgio. La comunicazione è di appena tre giorni fa (il 15 gennaio) e ha scatenato l’indignazione dell’Europa: una decisione unilaterale, la cui tempistica potrebbe creare problemi alle campagne di vaccinazione già avviate nei paesi membri. Ecco Cosa sta succedendo nel nostro paese. La dose extra Solo qualche giorno fa avevamo parlato qui della possibilità che la farmaceutica Pfizer rallentasse le consegne di vaccino anti-Covid appellandosi al fatto che le agenzie regolatorie ... Leggi su wired (Di lunedì 18 gennaio 2021) (foto: Soumyabrata Roy/NurPhoto via Getty Images)Ci sono circa 165miladianti-Covid in meno nell’ultima consegna diall’Italia prevista per lunedì 18 gennaio, conseguenza dell’inizio dei lavori per aggiornamento dell’impianto produttivo europeo di Puurs, in Belgio. La comunicazione è di appena tre giorni fa (il 15 gennaio) e ha scatenato l’indignazione dell’Europa: una decisione unilaterale, la cui tempistica potrebbe creare problemi alle campagne di vaccinazione già avviate nei paesi membri. Eccostanel nostro paese. La dose extra Solo qualche giorno fa avevamo parlato qui della possibilità che la farmaceuticarallentasse le consegne dianti-Covid appellanal fatto che le agenzie regolatorie ...

CarloStagnaro : - Presto, un dottore! - Eccomi. - In che cosa è specializzato? - In matematica. - Mio marito sta morendo! - Meno un… - matteosalvinimi : Chiediamo che domani Conte venga in Parlamento a spiegare che cosa sta succedendo: c'è ancora un governo? Se hanno… - fattoquotidiano : GOVERNO IN BILICO Alle 12 il premier in Parlamento: gruppi misti e caccia ai renziani, ecco cosa sta accadendo:… - ReverendoAdria1 : RT @GiancarloDeRisi: Su tutti i Tg c'è la santificazione di Conte e dei grillopiddini e l'abominio per Renzi. Non mi sta simpatico il Bullo… - bis_talking : @_pinksuniverse_ COS'È STA COSA BELLISSIMA -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa sta Covid, la variante «brasiliana» spaventa: cosa sta succedendo a Manaus Corriere della Sera Cosa vuol dire che le nuove varianti del Covid-19 sono «più contagiose»?

Naturalmente la cosa suona sinistra, ma cosa vuol dire davvero che le nuove ... un biologo che studia l'evoluzione delle malattie infettive alla Penn State University. Kennedy ha spiegato che le ...

Com'è nato il bad blood tra Sarah Jessica Parker e Kim Cattrall (ebbene sì, praticamente si odiano)

Se davanti alle telecamere Sarah Jessica Parker e Kim Cattrall hanno interpretato in modo più che impeccabile due amiche fedeli e leali, ecco che nella realtà le cose tra le due star di Sex And The Ci ...

Naturalmente la cosa suona sinistra, ma cosa vuol dire davvero che le nuove ... un biologo che studia l'evoluzione delle malattie infettive alla Penn State University. Kennedy ha spiegato che le ...Se davanti alle telecamere Sarah Jessica Parker e Kim Cattrall hanno interpretato in modo più che impeccabile due amiche fedeli e leali, ecco che nella realtà le cose tra le due star di Sex And The Ci ...