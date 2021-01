Coppa Italia 2020/2021, ottavi di finale: programma e telecronisti Rai Sport (Di martedì 19 gennaio 2021) Il programma e i telecronisti sulla Rai delle sfide valide per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2020/2021. Prime sei sfide che si disputano tra il 12 e il 14 gennaio: in campo tutte le big tranne Roma e Lazio che scenderanno in campo una settimana dopo. Juventus-Genoa, Fiorentina-Inter, Milan-Torino le sfide più interessanti, ma anche Atalanta-Cagliari, Napoli-Empoli e Sassuolo-Spal. Di seguito la programmazione tra Rai Uno e Rai Due. Martedì 12 gennaio 2021 ore 20.45 Milan-Torino su Rai Uno Telecronaca: Luca De Capitani e Manuel Pasqual Mercoledì 13 gennaio 2021 ore 15 Fiorentina-Inter su Rai Uno Telecronaca: Stefano Bizzotto e Paolo Tramezzani ore 17.45 Napoli-Empoli su Rai Due Telecronaca: Dario ... Leggi su sportface (Di martedì 19 gennaio 2021) Ile isulla Rai delle sfide valide per glididi. Prime sei sfide che si disputano tra il 12 e il 14 gennaio: in campo tutte le big tranne Roma e Lazio che scenderanno in campo una settimana dopo. Juventus-Genoa, Fiorentina-Inter, Milan-Torino le sfide più interessanti, ma anche Atalanta-Cagliari, Napoli-Empoli e Sassuolo-Spal. Di seguito lazione tra Rai Uno e Rai Due. Martedì 12 gennaioore 20.45 Milan-Torino su Rai Uno Telecronaca: Luca De Capitani e Manuel Pasqual Mercoledì 13 gennaioore 15 Fiorentina-Inter su Rai Uno Telecronaca: Stefano Bizzotto e Paolo Tramezzani ore 17.45 Napoli-Empoli su Rai Due Telecronaca: Dario ...

