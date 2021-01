Conte alla Camera lancia un appello ai volenterosi (Di lunedì 18 gennaio 2021) Crisi di governo, il premier Conte alla Camera per la fiducia lancia un appello ai volenterosi: “Crisi senza fondamento, ora si volta pagina” Con il passaggio di oggi alla Camera e domani in Senato arrivano i ‘giorni della verità’ per il governo di Giuseppe Conte, chiamato alla prova della fiducia parlamentare. Questo il calendario di giornata. Alle… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 18 gennaio 2021) Crisi di governo, il premierper la fiduciaunai: “Crisi senza fondamento, ora si volta pagina” Con il passaggio di oggie domani in Senato arrivano i ‘giorni della verità’ per il governo di Giuseppe, chiamatoprova della fiducia parlamentare. Questo il calendario di giornata. Alle… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Conte alla Conte alla Camera: “Crisi senza plausibile fondamento. Il Paese merita un governo coeso, ora si volta pagina” Il Secolo XIX Governo, Paola Binetti (Udc): “Domani Conte avrà 154 voti non 161. Soluzione della crisi è nelle mani sue e di Mattarella”

“Domani Conte troverà in Senato i voti di cui ha bisogno, forse non tutti quelli che avrebbe voluto, probabilmente in questa fase dovrà accontentarsi sapendo che il Presidente della Repubblica gli ha ...

Conte alla Camera: «Crisi senza alcun fondamento». E si appella ai «costruttori» - VIDEO

ROMA – Il premier Conte, alla Camera si appella ai «costruttori» in un momento così cruciale e per una crisi «senza fondamento», non nega che ci siano stati errori, ma difende l’operato dell’Esecutivo ...

