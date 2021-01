Andreas Müller svela uno dei motivi per cui non è più ad Amici: c’entrano alcuni colleghi professionisti (Di lunedì 18 gennaio 2021) Andreas Müller in passato aveva già avuto modo di parlare della sua assenza ad Amici per quest’anno, un’assenza che ha destato non pochi sospetti nei fan che da anni lo seguono con molto affetto. Durante una chiacchierata virtuale con i suoi followers, il ballerino si è sbottonato un po’, rivelando perché non ha dato la sua disponibilità ad Amici quest’anno e ammettendo anche che con alcuni colleghi non è mai andato d’accordo. Come ripreso anche da Biccy.it, Andreas Müller ha confessato di avere altri progetti per la cui realizzazione gli era necessario staccare, cambiare aria, per provare nuove esperienze. “Purtroppo non sono mai andato d’accordo con alcuni professionisti del programma ed è uno dei ... Leggi su trendit (Di lunedì 18 gennaio 2021)in passato aveva già avuto modo di parlare della sua assenza adper quest’anno, un’assenza che ha destato non pochi sospetti nei fan che da anni lo seguono con molto affetto. Durante una chiacchierata virtuale con i suoi followers, il ballerino si è sbottonato un po’, rivelando perché non ha dato la sua disponibilità adquest’anno e ammettendo anche che connon è mai andato d’accordo. Come ripreso anche da Biccy.it,ha confessato di avere altri progetti per la cui realizzazione gli era necessario staccare, cambiare aria, per provare nuove esperienze. “Purtroppo non sono mai andato d’accordo condel programma ed è uno dei ...

19cmPisellone : RT @EsattoC: Come promesso, ecco il video del ballerino Andreas Müller mentre sculetta a ritmo di musica su Instagram ?? Quanti di voi lo a… - infoitcultura : ‘Amici’, Andreas Müller svela perché non fa più parte del cast e dice la sua sulla lite tra Elena D’Amario e Alessa… - Mariaaa10248939 : MÜLLER ANDREAS STO DIVENTANDO PAZZA OGGI #andreasveronica - Sun01421176 : RT @EsattoC: Come promesso, ecco il video del ballerino Andreas Müller mentre sculetta a ritmo di musica su Instagram ?? Quanti di voi lo a… - Hombreloco10 : RT @EsattoC: Come promesso, ecco il video del ballerino Andreas Müller mentre sculetta a ritmo di musica su Instagram ?? Quanti di voi lo a… -