Ace Combat 7: Skies Unknown, domani il 2nd Anniversary Update (Di lunedì 18 gennaio 2021) A due anni dal lancio ufficiale, Namco Bandai distribuirà domani il 2nd Anniversary Update per Ace Combat 7: Skies Unknown Nonostante siano passati diversi mesi dal lancio ufficiale del gioco , Namco Bandai sembra intenzionata a non smettere di supportare l’ultima iterazione del suo popolare brand. Nella giornata di domani, difatti, Ace Combat 7: Skies Unknown abbraccerà il 2nd Anniversary Update, che come lascia intuire il nome stesso è volto a celebrare i due anni di vita dell’episodio. L’aggiornamento sarà distribuito, in forma gratuita, su tutte le piattaforme per cui il gioco è disponibile, e con l’occasione il publisher ha confermato i dati di vendita complessivi, che si ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 18 gennaio 2021) A due anni dal lancio ufficiale, Namco Bandai distribuiràil 2ndper Ace7:Nonostante siano passati diversi mesi dal lancio ufficiale del gioco , Namco Bandai sembra intenzionata a non smettere di supportare l’ultima iterazione del suo popolare brand. Nella giornata di, difatti, Ace7:abbraccerà il 2nd, che come lascia intuire il nome stesso è volto a celebrare i due anni di vita dell’episodio. L’aggiornamento sarà distribuito, in forma gratuita, su tutte le piattaforme per cui il gioco è disponibile, e con l’occasione il publisher ha confermato i dati di vendita complessivi, che si ...

PierreSBK71 : News: ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN festeggia il secondo anniversario con contenuti gratuiti! #AceCombat #AceCombat7… - SerialGamerITA : Ace Combat 7: Skies Unknown, per celebrare il secondo anniversario arriva un nuovo aggiornamento #bandainamco - Gamestormit : ? Ace Combat 7: Skies Unknown festeggia il secondo anniversario con contenuti gratuiti ?? - SnakePl35070336 : RT @BandaiNamcoIT: 2 anni fa, hai preso il volo in Ace Combat 7: Skies Unknown. Per celebrare questo traguardo e il 25° anniversario della… - GamesPaladinsIT : Ace Combat 7: Skies Unknown festeggia il secondo anniversario con contenuti gratuiti -